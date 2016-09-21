Дизайн обложек для блокнотов. Тема школа

Нужно сделать разноцветные, но единообразные сертификаты о окончании того или иного курса ( размер А5) в количестве 5 штук. И один выпускной, размером А3 ( примерно как он может выглядеть, прилагаю) Подробности потом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн обложек для серии сувенирных блокнотов, посвященных дню учителя.
Принт на обложке одноцветный. То есть, для простоты: обложка белая, рисунок черный.
Резкльтаты работы представить в формате Corel Draw.
Формат блокнота А5 (более точные характеристики обложки скину победителю).
Необходимо разработать около 20 обложек: по предметам (Труд, Математика, Музыка, Рисование, Русский язык, Физкультура, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, История, Литература, География, Биология, Информатика, Физика, Химия) + общей тематики ( Лучшему учителю, Лучшему учителю, Классному руководителю).
На блокноте должен быть рисунок в тему и под рим подпись, например: Лучшему учителю физики (если о предметах).
Пример рисунка в тему для физики и географии прикрепил.
Пишите Ваши сроки и цены.
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