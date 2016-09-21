Дизайн обложек для блокнотов. Тема школа

Дизайн продукцииЗавершен5 заявок204 просмотра
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Необходимо разработать дизайн обложек для серии сувенирных блокнотов, посвященных дню учителя.

Принт на обложке одноцветный. То есть, для простоты: обложка белая, рисунок черный.

Резкльтаты работы представить в формате Corel Draw.

Формат блокнота А5 (более точные характеристики обложки скину победителю).

Необходимо разработать около 20 обложек: по предметам (Труд, Математика, Музыка, Рисование, Русский язык, Физкультура, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, История, Литература, География, Биология, Информатика, Физика, Химия) + общей тематики ( Лучшему учителю, Лучшему учителю, Классному руководителю).

На блокноте должен быть рисунок в тему и под рим подпись, например: Лучшему учителю физики (если о предметах).

Пример рисунка в тему для физики и географии прикрепил.

Пишите Ваши сроки и цены.

7 лет назад
MaJest
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
$29
1 день
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