Разработать постер для мобильной игры

Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок179 просмотров
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Требуется разработать постер А4 для уже существующей игры. 

Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате . Также просим проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд) 

7 лет назад
inverdy
36 летКипр
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
4 отзыва(-1)