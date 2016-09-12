Разработка дизайна настенного календаря с использованием 3D графики

Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки179 просмотров
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Требования коформлению в техническом задании. На

данном этапе интересны предложения в

которых будет озвучена стоимость. Лучше

всего отобразить стоимость за верстку

одной страницы. Таких страниц будет 13.

Так же интересны сроки исполнения данной

работы. При учете, что цена устроит нашу

компанию, мы отправим подробное

техническое задание.

7 лет назад
a_moiseev_ptm
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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