Создание карточки клиента

$15
Дизайн продукцииЗавершен2 заявки152 просмотра
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Требуется создать благодарственную карточку клиента. Текст и нравящиеся дизайны вышлю. 

7 лет назад
Vladosik777
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
aj_man
34 годаУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$15
1 день
Александр отличный дизайнер и исполнитель. работа превзошла ожидания. Приятно и легко общаться, выыполнил быстрее оговоренного срока. Дизайн работы понравился сразу, доработки корректируются моментально. Будем работать и в дальнейшем при необходимости, Рекомендую всем!
Очень грамотный заказчик и вежливый человек четко формулирующий свои мысли. С таким человеком всегда приятно работать. Никаких гаданий по кофейной гуще и простоев в работе. Своевременная оплата. Всем рекомендую!
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