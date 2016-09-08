Добрый день! Меня зовут эдик, я хочу заказать брату на юбилей 50 лет фотоколлаж в виде альбома-книги , где будут фото и наши пожелания со стихами! Что для этого нужно и дизайн должен быть самым теплым, радостным и также хочу на диске сделать слайд шоу с записью поздравлений