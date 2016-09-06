Шаблон этикетки для товара

Добрый день. Необходимо сделать дизайн карточки водителя, для сайта, в которой будут сгруппированы сведения (около 30-ти сведений: несколько фото и информация о водителе и транспорте). При ответе указывайте стоимость и срок. В стиле логотипа.Логотип приложен. ...