Шаблон этикетки для товара

Надо разработать дизайн упаковки для: специй, чая, кофе. Различной формы. пример в файле. Все детали при переписки.
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Нужно выполнить несложный шаблон этикетки для одного продукта. Работа более технического нежели художественного плана. По большому счету это копирование с внесением некоторых изменений. Более подробную информацию предоставим исполнителю.
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