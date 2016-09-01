Дизайн футболки

Необходимо создать дизайн чехла для телефона
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Мотивирующую футболочку себе хочу сделать..
В общем на тренировке..когда уже уставший был.. в наушниках заиграла песня Breaking benjamin - Only The Strongest Will Survive. И припев песни дал адреналину..и сил чтобы еще добавить вес на штанге..и сделать несколько подходов
Мне в этот момент представились апокалиптические картинки..типа как в фильме Безумный Макс..Надо выжить..и попёр
Я думал например на спине сделать эту надпись Only The Strongest Will Survive..может быть она типа из камня сделана..такая объемная..ветрами потрёпаная
А спереди незнаю..битву какую нибудь...животных например.. или типа как 300спартанцев баталии
Ну и еще картинка понравилась angry viking.. может эту тему как то объиграете
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