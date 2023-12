Дизайн футболки

Мотивирующую футболочку себе хочу сделать..

В общем на тренировке..когда уже уставший был.. в наушниках заиграла песня Breaking benjamin - Only The Strongest Will Survive. И припев песни дал адреналину..и сил чтобы еще добавить вес на штанге..и сделать несколько подходов

Мне в этот момент представились апокалиптические картинки..типа как в фильме Безумный Макс..Надо выжить..и попёр

Я думал например на спине сделать эту надпись Only The Strongest Will Survive..может быть она типа из камня сделана..такая объемная..ветрами потрёпаная

А спереди незнаю..битву какую нибудь...животных например.. или типа как 300спартанцев баталии

Ну и еще картинка понравилась angry viking.. может эту тему как то объиграете