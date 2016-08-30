Разработать упаковку для круп (бакалейных товаров)

Нужно создать около двух десятков ч/б макетов для гравировки. Типо-размеров несколько. Максимальный - 150х150мм. На макетах будет пара-тройка графических элементов и 2-3 текстовых элемента. Ориентир - в аттачменте. Акцентирую внимание: макеты нужно не просто отрисовать, а создать. Т.е. придумать ...
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Мы планируем запуск производства фасованных товаров бакалейной группы: сахара, круп, макаронных изделий и.т.д.
Есть название бренда
Надо разработать:
- логотип;
- собственно внешний вид упаковки;
Крупы будут паковаться в полипропиленовый пакет.
Итогом работы будет макет для печать на полипропиленовой пленке.
Пожелания: внешний вид должен быть простым, очень ярким, заметным и необычным. Но в то же время производить впечатление очень добротного, качественного и дорогого продукта.
Цену и сроки предлагайте
Предпочтение будет отдаваться заявкам с указанием концепции или направления полета творческой мысли :)
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