Векторные макеты для гравировки. CorelDraw

Нужно создать около двух десятков ч/б макетов для гравировки.

Типо-размеров несколько. Максимальный - 150х150мм.

На макетах будет пара-тройка графических элементов и 2-3 текстовых элемента.

Ориентир - в аттачменте.

Акцентирую внимание: макеты нужно не просто отрисовать, а создать. Т.е. придумать и отрисовать )

PS: работы может быть намного больше, если будет хорошо получаться )