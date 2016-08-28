Векторные макеты для гравировки. CorelDraw

Дизайн продукцииЗакрыт21 заявка408 просмотров
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Нужно создать около двух десятков ч/б макетов для гравировки.

Типо-размеров несколько. Максимальный - 150х150мм.

На макетах будет пара-тройка графических элементов и 2-3 текстовых элемента.

Ориентир - в аттачменте.

Акцентирую внимание: макеты нужно не просто отрисовать, а создать. Т.е. придумать и отрисовать )

PS: работы может быть намного больше, если будет хорошо получаться )

7 лет назад
aldumin
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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