Дизайн рекламных материалов

Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок148 просмотров
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Здравствуйте, нужен дизайнер кто сможет сделать:

Дизайн email письма

Презентацию PowerPoint (12 страниц)

Исходники есть, все написано и структурировано, нужно просто стилизовать и дооформить.

7 лет назад
gost1k
Андрей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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