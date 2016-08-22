Есть презентация в powerpoint на ~20 страниц. около 6 картинок, которые надо оформить в таком духе http://joxi.ru/5mdYoVzIvyX3j2 + Саму презентацию надо стилизировать, сейчас она просто текст на белом фоне. Пример презентации которая понравилась - http://fracton.rgho.st/6Xkpd5Cmm нужно в таком же ...