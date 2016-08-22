gost1k

Андрей gost1k

 
34 годаРоссия/Подольск
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Дизайн листовки А5

    Нужен дизайн листовки в таком же духе, как прикрепленные файлы, до вечера субботы.  Связь скайп или телефон. Макет вышлю лично

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн рекламных материалов

    Здравствуйте, нужен дизайнер кто сможет сделать: Дизайн email письма Презентацию PowerPoint (12 страниц) Исходники есть, все написано и структурировано, нужно просто стилизовать и дооформить.

    PowerPoint
    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить powerpoint презентацию

    Есть презентация в powerpoint на ~20 страниц.  около 6 картинок, которые надо оформить в таком духе http://joxi.ru/5mdYoVzIvyX3j2 + Саму презентацию надо стилизировать, сейчас она просто текст на белом фоне. Пример презентации которая понравилась - http://fracton.rgho.st/6Xkpd5Cmm нужно в таком же ...

    PowerPoint
    Презентации14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад