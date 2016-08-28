Разработка новогодней упаковки

$65
Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок162 просмотра
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Добрый день! 

Меня зовут Екатерина и я PR-менеджер компанииSshikom. Мы занимаемся организацией как маркетинговых, так и корпоративных

мероприятий. С нами можно познакомиться здесь: sshikom.com/ Каждыйгод мы дарим подарки нашим клиентам. С историей и смыслом. На этот раз мы

хотели бы подарить им термосы с фирменной айдентикой и цветом. Также нам нужна

упаковка. Поэтому и обращаюсь к Вам. Скажите, пожалуйста, можете ли Вы взяться

за данный проект? Сколько это будет по стоимости и срокам? ТЗ прикладываю, если

будут вопросы обращайтесь. 

7 лет назад
EkaterinaMeln
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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