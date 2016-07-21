EkaterinaMeln

Екатерина EkaterinaMeln

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка новогодней упаковки

    $65

    Добрый день!  Меня зовут Екатерина и я PR-менеджер компанииSshikom. Мы занимаемся организацией как маркетинговых, так и корпоративных мероприятий. С нами можно познакомиться здесь: sshikom.com/ Каждыйгод мы дарим подарки нашим клиентам. С историей и смыслом. На ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа и нескольких макетов

    Мы event-компания Sshikom, находимся уже 10 лет на рынке event-услуг, за это время провели достаточно много маркетинговых и корпоративных мероприятий, как для крупных, так и для небольших компаний. С нами Вы можете ознакомиться на сайте: http://sshikom.com. ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фирменный стиль для нового кафе "Пятница"

    Кафе«Пятница». Основная ориентация на кофе и немного еды (батончики, сэндвичи, торты в банках). Мы хотим создать особую «пятничную атмосферу», которую каждый из нас ощущает внутри вечером в конце рабочей недели. Через фирменный стиль передать те чувства и эмоции, ...

    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание подписи для event-агентства Sshikom

    $30

    Мы event-компания Sshikom, находимся уже 10 лет на рынке event-услуг, за это время провели достаточно много маркетинговых и корпоративных мероприятий, как для крупных, так и для небольших компаний. С нами Вы можете ознакомиться на сайте: http://sshikom.com. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Annet_Tkachenko
Анна 
29 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Создание подписи для event-агентства Sshikom
Отличный заказчик, четкое ТЗ, правки по делу, всегда на связи. Оплата в срок. Рекомендую!
Подпись была максимально приближена к ТЗ с добавлением своего стиля дизайнера. Постоянно на связи, все правки были внесены в течение часа. Все очень понравилось, благодарны за работу. Будем и дальше сотрудничать.
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