EkaterinaMeln

Добрый день! Меня зовут Екатерина и я PR-менеджер компанииSshikom. Мы занимаемся организацией как маркетинговых, так и корпоративных мероприятий. С нами можно познакомиться здесь: sshikom.com/ Каждыйгод мы дарим подарки нашим клиентам. С историей и смыслом. На ...
- $65Дизайн продукции12 заявокЗакрыт9 лет назад
Мы event-компания Sshikom, находимся уже 10 лет на рынке event-услуг, за это время провели достаточно много маркетинговых и корпоративных мероприятий, как для крупных, так и для небольших компаний. С нами Вы можете ознакомиться на сайте: http://sshikom.com. ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт9 лет назад
Кафе«Пятница». Основная ориентация на кофе и немного еды (батончики, сэндвичи, торты в банках). Мы хотим создать особую «пятничную атмосферу», которую каждый из нас ощущает внутри вечером в конце рабочей недели. Через фирменный стиль передать те чувства и эмоции, ...Фирменный стиль13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Мы event-компания Sshikom, находимся уже 10 лет на рынке event-услуг, за это время провели достаточно много маркетинговых и корпоративных мероприятий, как для крупных, так и для небольших компаний. С нами Вы можете ознакомиться на сайте: http://sshikom.com. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад