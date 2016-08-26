Дизайн штендер (спотыкач) магазин пуховики

Вот пример используемых нами тубусов: http://23-f.ru/futbolki/populyarnye-futbolki/podarochnyj-tubus-dlya-futbolki-k-23-fevralya.html http://23-f.ru/futbolki/zhenskie/podarochnyj-tubus-dlya-futbolki-k-8-marta.html Что нужно, сделать ещё два тубуса: - новогодний (без использования символа года) - фирменный. Что тут может быть - сам тубус для футболок, производитель компания DRABS (сайт drabs.ru), где-то снизу может быть логотип ...