MotoYard

Елена Сокол MotoYard

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер. Ремаркетинг . Мотоциклы

    Добрый день .Текст . Мотоциклы из Японии. Самый большой выбор мотоциклов в наличии. Документы.Так же необходимо , что бы логотип занимал приличную площадьМотоциклы на картинке желательно брать:  Yamaha Drag Star 400, Suzuki DRZ 400 SM, ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад