Создание брошюры для печати из существующей презентации

Есть в наличии готовые и утвержденные презентации! Презентация компании и презентации сервисов которые мы предоставляем! Требуется из готовых презентаций сделать дизайн брошюр, которые можно было бы раздавать на мероприятиях.

Необходимо будет также определиться с формой самой брошюры(во вложении пример), чтобы максимально эффективно и красиво расставить элементы.