Добрый день! Меня зовут Екатерина и я PR-менеджер компанииSshikom. Мы занимаемся организацией как маркетинговых, так и корпоративных мероприятий. С нами можно познакомиться здесь: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fsshikom.com%2F]sshikom.com/[/url] Каждыйгод мы дарим подарки нашим клиентам. С историей и смыслом. На этот раз мы хотели бы ...
Создание брошюры для печати из существующей презентации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть в наличии готовые и утвержденные презентации! Презентация компании и презентации сервисов которые мы предоставляем! Требуется из готовых презентаций сделать дизайн брошюр, которые можно было бы раздавать на мероприятиях.
Необходимо будет также определиться с формой самой брошюры(во вложении пример), чтобы максимально эффективно и красиво расставить элементы.
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