Создание брошюры для печати из существующей презентации

Дизайн продукцииЗавершен10 заявок193 просмотра
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Есть в наличии готовые и утвержденные презентации! Презентация компании и презентации сервисов которые мы предоставляем! Требуется из готовых презентаций сделать дизайн брошюр, которые можно было бы раздавать на мероприятиях.

Необходимо будет также определиться с формой самой брошюры(во вложении пример), чтобы максимально эффективно и красиво расставить элементы.

7 лет назад
cmix
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
aj_man
34 годаУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$18
1 день
Александр, очень порядочный человек и специалист высокого класса! Работа была выполнена очень быстро, быстрее чем поступали рабочие материалы! Замечаний практически не было, а те незначительные которые были устранялись в течении 30 минут! Рекомендую его как исполнителя! Сам буду к нему обращаться!
Очень доволен сотрудничеством с Виталием! Все четко и по существу, никаких проблем с оплатой. Чрезвычайно вежливый и грамотный человек. Следует подчеркнуть, что во время работы над проектом Виталий все время находился на связи, что сильно облегчало поставленную задачу. Крайне заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с таким человеком!
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