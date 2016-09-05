Задача: Создать дизайн для поискового сервиса Техническое задание с описанием страниц есть + макеты с расположением элементов
Дизайн сайтов21 заявка
Закрыт
8 лет назад
Задача: Создать дизайн для поискового сервиса Техническое задание с описанием страниц есть + макеты с расположением элементов
Пример:
Требуется создать красивое и оригинальное инфографическое резюме! Резюме есть в текстовом варианте, текста не мало, в этом и есть основная сложность! Power Point не предлагать)
Есть в наличии готовые и утвержденные презентации! Презентация компании и презентации сервисов которые мы предоставляем! Требуется из готовых презентаций сделать дизайн брошюр, которые можно было бы раздавать на мероприятиях. Необходимо будет также ...