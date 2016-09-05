cmix

Виталий Павличенко cmix

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Требуется создать инфографическое резюме
Виталий очень комфортный заказчик. Задача поставлена четко и ясно. Техзадание исчерпывающее. Оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем
Очень понравилась работа с Тарасом! Работа была выполнена очень быстро и качественно! Буду к нему обращаться и в будущем.
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aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Создание брошюры для печати из существующей презентации
Очень доволен сотрудничеством с Виталием! Все четко и по существу, никаких проблем с оплатой. Чрезвычайно вежливый и грамотный человек. Следует подчеркнуть, что во время работы над проектом Виталий все время находился на связи, что сильно облегчало поставленную задачу. Крайне заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с таким человеком!
Александр, очень порядочный человек и специалист высокого класса! Работа была выполнена очень быстро, быстрее чем поступали рабочие материалы! Замечаний практически не было, а те незначительные которые были устранялись в течении 30 минут! Рекомендую его как исполнителя! Сам буду к нему обращаться!
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