Александр, очень порядочный человек и специалист высокого класса! Работа была выполнена очень быстро, быстрее чем поступали рабочие материалы! Замечаний практически не было, а те незначительные которые были устранялись в течении 30 минут! Рекомендую его как исполнителя! Сам буду к нему обращаться!