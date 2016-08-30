Нарисовать обложку

Дизайн продукцииЗакрыт18 заявок220 просмотров
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нужно внести изменения в обложку чая, добавить ярлык бренда на упаковку.

файл приложен.

вместо белой прямоугольника в левом углу, нужно будет вставить ярлык бренда.

ярлык нужно придумать вам, в нем должно быть два слова Bali's Miracle 

пишите цену и сроки

7 лет назад
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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