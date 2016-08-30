Создание дизайна для чехла на телефон

1. Нужно сделать афишу КВЕСТ, формат А2 Исходник неудачной афиши: [url=https://yadi.sk/d/6ODXwygwugMEc]https://yadi.sk/d/6ODXwygwugMEc[/url] нужно что-то посерьёзнее, пример картинки в приложении На афише должен быть изображен ЧУВАК, спрятанный в шкафу. Фонарик должен быть направлен на него (как на лицо направляют, чтобы испугать) ...