Сделать обложку для группы ВК

Нужен дизайн листовки в таком же духе, как прикрепленные файлы, до вечера субботы. Связь скайп или телефон. Макет вышлю лично
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