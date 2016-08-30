Шаблон фотокниги

Нужно создать около двух десятков ч/б макетов для гравировки. Типо-размеров несколько. Максимальный - 150х150мм. На макетах будет пара-тройка графических элементов и 2-3 текстовых элемента. Ориентир - в аттачменте. Акцентирую внимание: макеты нужно не просто отрисовать, а создать. Т.е. придумать ...