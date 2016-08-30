Шаблон фотокниги

Дизайн продукцииЗакрыт1 заявка99 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать шаблон фотокниги, размер 20х20, тематика школьная. Подробности обсудим с исполнителем.

7 лет назад
tata2007
64 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Векторные макеты для гравировки. CorelDraw

    Нужно создать около двух десятков ч/б макетов для гравировки. Типо-размеров несколько. Максимальный - 150х150мм. На макетах будет пара-тройка графических элементов и 2-3 текстовых элемента. Ориентир - в аттачменте. Акцентирую внимание: макеты нужно не просто отрисовать, а создать. Т.е. придумать ...

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать 2 макета в PSD (Афиша A2 + Листовка A5)

    1. Нужно сделать афишу КВЕСТ, формат А2 Исходник неудачной афиши: [url=https://yadi.sk/d/6ODXwygwugMEc]https://yadi.sk/d/6ODXwygwugMEc[/url] нужно что-то посерьёзнее, пример картинки в приложении На афише должен быть изображен ЧУВАК, спрятанный в шкафу. Фонарик должен быть направлен на него (как на лицо направляют, чтобы испугать) ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать упаковку для круп (бакалейных товаров)

    Мы планируем запуск производства фасованных товаров бакалейной группы: сахара, круп, макаронных изделий и.т.д. Есть название бренда Надо разработать: - логотип; - собственно внешний вид упаковки; Крупы будут паковаться в полипропиленовый пакет.  Итогом работы будет макет для печать на полипропиленовой пленке. Пожелания: внешний ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать буклет

    Создать буклет о сахарном заводе и выпускаемой продукции: история, модернизация (фотографии, картинки и т.п.), виды продукции, фасовка

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать обложку

    нужно внести изменения в обложку чая, добавить ярлык бренда на упаковку. файл приложен. вместо белой прямоугольника в левом углу, нужно будет вставить ярлык бренда. ярлык нужно придумать вам, в нем должно быть два слова Bali's Miracle  пишите цену и ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка макета для дисконтых карт

    Нужно разработать (для производителя окон): 1. Макет дисконтных карт 2. Макет обложки для каталога Прошу указывать цены по указанным позициям и приблизительной срок выполнения задания Оплата только на карту Приват-Банка (Украина)

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Бренд-бук

    нужно сделать брен-бук , показывайте примеры бренд-буков и пишите примерные стоимости.   Отрасль - промышленное оборудование  . примерный итоговый объем - 40 стр.

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад