Сделать 2 макета в PSD (Афиша A2 + Листовка A5)

1. Нужно сделать афишу КВЕСТ, формат А2

Исходник неудачной афиши: https://yadi.sk/d/6ODXwygwugMEc

нужно что-то посерьёзнее, пример картинки в приложении

На афише должен быть изображен ЧУВАК, спрятанный в шкафу. Фонарик должен быть направлен на него (как на лицо направляют, чтобы испугать) .

На переднем плане стол с папками фбр, лупа, открытое досье с отпечатками пальцев.

Ну или хотя бы что то на это похожее…….

[code]Каждое воскресенье в 20:00 в Let's Rock Bar играем в квест.

Дарим подарки и хорошее настроение.

#LetsRockBar

#Квест

#Sunday[/code]

2. После согласования афиши сделать Листовка А5

Сторона А - утверждённый макет Квеста

Сторона Б

Запись на квест, что бы гость мог заполнить форму на участие -

- Имя

- Количество участников

- Дата (какое воскресенье Вам удобнее)

- Телефон

- Email