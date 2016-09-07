Сделать 2 макета в PSD (Афиша A2 + Листовка A5)

Нужно создать около двух десятков ч/б макетов для гравировки. Типо-размеров несколько. Максимальный - 150х150мм. На макетах будет пара-тройка графических элементов и 2-3 текстовых элемента. Ориентир - в аттачменте. Акцентирую внимание: макеты нужно не просто отрисовать, а создать. Т.е. придумать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно сделать афишу КВЕСТ, формат А2
Исходник неудачной афиши: https://yadi.sk/d/6ODXwygwugMEc
нужно что-то посерьёзнее, пример картинки в приложении
На афише должен быть изображен ЧУВАК, спрятанный в шкафу. Фонарик должен быть направлен на него (как на лицо направляют, чтобы испугать) .
На переднем плане стол с папками фбр, лупа, открытое досье с отпечатками пальцев.
Ну или хотя бы что то на это похожее…….
[code]Каждое воскресенье в 20:00 в Let's Rock Bar играем в квест.
Дарим подарки и хорошее настроение.
#LetsRockBar
#Квест
#Sunday[/code]
2. После согласования афиши сделать Листовка А5
Сторона А - утверждённый макет Квеста
Сторона Б
Запись на квест, что бы гость мог заполнить форму на участие -
- Имя
- Количество участников
- Дата (какое воскресенье Вам удобнее)
- Телефон
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