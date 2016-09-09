Нарисовать рассадку для свадьбы (Срочно)

Дизайн продукцииЗавершен8 заявок263 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется нарисовать в кратчайшие сроки

1. рассадка http://skrinshoter.ru/s/010916/oqGdy0 90х60 в свернутом виде (шрифт с завитушками, или как у Пушкина)))

2. рассадка по столам, формат а4, 4 стола, 

3. номера столов а5 домиком (как рассадка)

4. по цветам, есть четкая расцветка мята и нектарин (скину на почту презентацию одной свадьбы, там есть эти цвета)

Нужно готовые файлы для отправки на полиграфию

7 лет назад
theneo
Игорь 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
my_reg
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
3 дня
Выполнил согласно ТЗ в указанный срок. Рекомендую
Чётко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!!!!