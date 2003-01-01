Создать дизайн карточки водителя для сайта

Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки209 просмотров
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Добрый день. Необходимо сделать дизайн карточки водителя, для сайта, в которой будут сгруппированы сведения (около 30-ти сведений: несколько фото и информация о водителе и транспорте). При ответе указывайте стоимость и срок. В стиле логотипа.Логотип приложен. Необходимые форматы JPG, CDR. Вы делает карточку, на свой вкус – я смотрю и комментирую для редактирования. Оплата только на основании выполненной работы. Подробности:  

Карточка водителя № H001CE от 31.01.2001  

1.Фото водителя   

2.Фото тягача (чтобы был виден передний гос. номер и тягач) – указана информация: Марка/модель/гос.номер/год выпуска  

3.Фото прицепа (чтобы был виден задний гос. номер и прицеп) – указана информация: Марка/модель/гос.номер/год выпуска  

4.Паспорт (стр.2-3 разворот) – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан/КПП  

5.Паспорт (стр.4-5 разворот)  

6.Паспорт (стр.6-7 разворот)  

7.Водительское удостоверение – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан/дата завершения  

8.Свидетельство о гос. регистрации тягача (основная сторона) – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан  

9.Свидетельство о гос. регистрации тягача (оборотная сторона)  

10.Свидетельство о гос. регистрации прицепа (основная сторона) – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан  

11.Свидетельство о гос. регистрации прицепа (оборотная сторона)  

12.ОСАГО – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан/дата завершения  

13.Лицензии – указана информация: на что/серия/номер/дата выдачи/кем выдан/дата завершения (например на перевозку опасных грузов)  

Надо показать, что к каждому документы есть доступ кликнув на него (или может иконку)  

Данные без привязки документов:  

1.Выполнено рейсов: 217  

2.Пройдено: 41 000 км   

3.Рейтинг (возможно под фото водителя в виде звездочек)  

4.Телефон  

5.email  

6.Социальные сети (кол-во друзей)  

7.Возраст водителя (дата рождения)  

8.Город проживания/прописки  

9.Краткая информация о себе   

Кнопки для клика:  

1.Создать доверенность  

2.Отправить карточку водителя   

3.Отправить карточку водителя с комплектом документов  

4.Создать ТТН  

Размер – нужно попасть в нечто среднее между мониторами. Должна быть одна страница, без пролистований, т.е. открываешь карточку на сайте – она открывается почти на весь монитор.  

5.Отзывы

7 лет назад
vdvlogistics
Юрий 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад