Создать дизайн карточки водителя для сайта

Мотивирующую футболочку себе хочу сделать.. В общем на тренировке..когда уже уставший был.. в наушниках заиграла песня Breaking benjamin - Only The Strongest Will Survive. И припев песни дал адреналину..и сил чтобы еще добавить вес на штанге..и ...
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Добрый день. Необходимо сделать дизайн карточки водителя, для сайта, в которой будут сгруппированы сведения (около 30-ти сведений: несколько фото и информация о водителе и транспорте). При ответе указывайте стоимость и срок. В стиле логотипа.Логотип приложен. Необходимые форматы JPG, CDR. Вы делает карточку, на свой вкус – я смотрю и комментирую для редактирования. Оплата только на основании выполненной работы. Подробности:
Карточка водителя № H001CE от 31.01.2001
1.Фото водителя
2.Фото тягача (чтобы был виден передний гос. номер и тягач) – указана информация: Марка/модель/гос.номер/год выпуска
3.Фото прицепа (чтобы был виден задний гос. номер и прицеп) – указана информация: Марка/модель/гос.номер/год выпуска
4.Паспорт (стр.2-3 разворот) – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан/КПП
5.Паспорт (стр.4-5 разворот)
6.Паспорт (стр.6-7 разворот)
7.Водительское удостоверение – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан/дата завершения
8.Свидетельство о гос. регистрации тягача (основная сторона) – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан
9.Свидетельство о гос. регистрации тягача (оборотная сторона)
10.Свидетельство о гос. регистрации прицепа (основная сторона) – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан
11.Свидетельство о гос. регистрации прицепа (оборотная сторона)
12.ОСАГО – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан/дата завершения
13.Лицензии – указана информация: на что/серия/номер/дата выдачи/кем выдан/дата завершения (например на перевозку опасных грузов)
Надо показать, что к каждому документы есть доступ кликнув на него (или может иконку)
Данные без привязки документов:
1.Выполнено рейсов: 217
2.Пройдено: 41 000 км
3.Рейтинг (возможно под фото водителя в виде звездочек)
4.Телефон
6.Социальные сети (кол-во друзей)
7.Возраст водителя (дата рождения)
8.Город проживания/прописки
9.Краткая информация о себе
Кнопки для клика:
1.Создать доверенность
2.Отправить карточку водителя
3.Отправить карточку водителя с комплектом документов
4.Создать ТТН
Размер – нужно попасть в нечто среднее между мониторами. Должна быть одна страница, без пролистований, т.е. открываешь карточку на сайте – она открывается почти на весь монитор.
5.Отзывы
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