Создать дизайн карточки водителя для сайта

Добрый день. Необходимо сделать дизайн карточки водителя, для сайта, в которой будут сгруппированы сведения (около 30-ти сведений: несколько фото и информация о водителе и транспорте). При ответе указывайте стоимость и срок. В стиле логотипа.Логотип приложен. Необходимые форматы JPG, CDR. Вы делает карточку, на свой вкус – я смотрю и комментирую для редактирования. Оплата только на основании выполненной работы. Подробности:

Карточка водителя № H001CE от 31.01.2001

1.Фото водителя

2.Фото тягача (чтобы был виден передний гос. номер и тягач) – указана информация: Марка/модель/гос.номер/год выпуска

3.Фото прицепа (чтобы был виден задний гос. номер и прицеп) – указана информация: Марка/модель/гос.номер/год выпуска

4.Паспорт (стр.2-3 разворот) – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан/КПП

5.Паспорт (стр.4-5 разворот)

6.Паспорт (стр.6-7 разворот)

7.Водительское удостоверение – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан/дата завершения

8.Свидетельство о гос. регистрации тягача (основная сторона) – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан

9.Свидетельство о гос. регистрации тягача (оборотная сторона)

10.Свидетельство о гос. регистрации прицепа (основная сторона) – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан

11.Свидетельство о гос. регистрации прицепа (оборотная сторона)

12.ОСАГО – указана информация: серия/номер/дата выдачи/кем выдан/дата завершения

13.Лицензии – указана информация: на что/серия/номер/дата выдачи/кем выдан/дата завершения (например на перевозку опасных грузов)

Надо показать, что к каждому документы есть доступ кликнув на него (или может иконку)

Данные без привязки документов:

1.Выполнено рейсов: 217

2.Пройдено: 41 000 км

3.Рейтинг (возможно под фото водителя в виде звездочек)

4.Телефон

5.email

6.Социальные сети (кол-во друзей)

7.Возраст водителя (дата рождения)

8.Город проживания/прописки

9.Краткая информация о себе

Кнопки для клика:

1.Создать доверенность

2.Отправить карточку водителя

3.Отправить карточку водителя с комплектом документов

4.Создать ТТН

Размер – нужно попасть в нечто среднее между мониторами. Должна быть одна страница, без пролистований, т.е. открываешь карточку на сайте – она открывается почти на весь монитор.

5.Отзывы