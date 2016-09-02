Дизайн упаковки

Дизайн продукцииЗакрыт21 заявка191 просмотр
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Надо разработать дизайн упаковки для: специй, чая, кофе. Различной формы.

пример в файле.

Все детали при переписки.

7 лет назад
kapustinknkns
32 годаВьетнам
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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