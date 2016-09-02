Требуется нарисовать в кратчайшие сроки 1. рассадка [url=http://skrinshoter.ru/s/010916/oqGdy0]http://skrinshoter.ru/s/010916/oqGdy0[/url] 90х60 в свернутом виде (шрифт с завитушками, или как у Пушкина))) 2. рассадка по столам, формат а4, 4 стола, 3. номера столов а5 домиком (как рассадка) 4. по цветам, есть четкая расцветка мята ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать стикеры в формате .png для телеграмма.
Тематика - трейдинг, московская биржа.
Желательно исполнителя, кто знаком с темой. Ибо тут касается все мемов и знающих тематику..
По сути своей - просто графика в png. около 10-20 картинок. можно не отрисовка от руки а какой-нибудь coral/illustrator. Стикеры делаются для комьюнити.
Все остальное обсуждение с исполнителем, работы которого будут подходящими и понравятся.
Спасибо!
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