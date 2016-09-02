Нарисовать стикеры

Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Требуется нарисовать стикеры в формате .png для телеграмма.

Тематика - трейдинг, московская биржа.

Желательно исполнителя, кто знаком с темой. Ибо тут касается все мемов и знающих тематику..

По сути своей - просто графика в png. около 10-20 картинок.  можно не отрисовка от руки а какой-нибудь coral/illustrator. Стикеры делаются для комьюнити.

Все остальное обсуждение с исполнителем, работы которого будут подходящими и понравятся.

Спасибо!

7 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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