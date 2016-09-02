Требуется нарисовать стикеры в формате .png для телеграмма.

Тематика - трейдинг, московская биржа.

Желательно исполнителя, кто знаком с темой. Ибо тут касается все мемов и знающих тематику..

По сути своей - просто графика в png. около 10-20 картинок. можно не отрисовка от руки а какой-нибудь coral/illustrator. Стикеры делаются для комьюнити.

Все остальное обсуждение с исполнителем, работы которого будут подходящими и понравятся.

Спасибо!