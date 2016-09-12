Дизайн листовки под лобовое стекло автомобиля

Есть шаблон листовки в InDesign: https://drive.google.com/open?id=0B1Rjyv9jD6OoYy1MV25iWkdSM3c На базе данного шаблона нужно создать 21 листовку для других продуктов. В листовках меняется только текст, фото и значение в таблице. В результате должен получиться 21 файл InDesign (исходник) и 21 файл PDF. Указываем сроки, цены. Работы ...