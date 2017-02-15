Tsvetnaya

Надежда Цветкова Tsvetnaya

 
34 годаРоссия/Великий Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн и верстка рекламной продукции, наружная реклама, web-баннеры

Если вас заинтересовало сотрудничество со мной, пишите, пожалуйста, на почту: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн подарочного сертификата
отлично, спасибо. Рекомендую Надежду к сорудничеству
Всё отлично, рекомендую Алексея. Оплата своевременная.
Ответный отзыв
Zadumka_Studio
Елена Щёкина 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Разработать прайс-лист
Спасибо Надежде за сотрудничество! Все выполнено быстро и принято без правок! Будем работать дальше.
Елена очень ответственный и позитивный человек. Предоставление подробного описания задачи, со всеми необходимыми сопутствующими материалами и своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
darf12345
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Билборд 3х6
Все отлично. Правок даже не потребовалось, кроме адреса. Макет красивый, современный! Рекомендую!
Всё быстро и чётко. Оперативное согласование и своевременная оплата. Рекомендую Александра, как отличного заказчика.
Ответный отзыв
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Сделать 5 простых баннеров мероприятия, без анимации
всё отлично!
Работать с Антоном - одно удовольствие. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
roman-mishakov
Роман 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Создать Оригинальный дизайн двусторонней визитки
Спасибо за работу, мне Очень понравилось работать с Надеждой, она знает, что делает и делает это с душой! Буду работать и дальше, рекомендую Всем!
Вежлив при общении.
Ответный отзыв
Дизайн продукции
5 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
$5/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
$6/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
$6/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга