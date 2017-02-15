Дизайн и верстка рекламной продукции, наружная реклама, web-баннеры
Если вас заинтересовало сотрудничество со мной, пишите, пожалуйста, на почту: [email protected]
Я против войны в Украине!
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
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- Обложка VK84 просмотра
- Баннер на сайт96 просмотров
- Обложки VK86 просмотров
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- Презентация Powerpoint87 просмотров
- Презентация Powerpoint71 просмотр
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
6 лет назад
отлично, спасибо. Рекомендую Надежду к сорудничеству
Ответный отзыв
Всё отлично, рекомендую Алексея. Оплата своевременная.
$17
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Надежде за сотрудничество! Все выполнено быстро и принято без правок! Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Елена очень ответственный и позитивный человек. Предоставление подробного описания задачи, со всеми необходимыми сопутствующими материалами и своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
$10
10 баллов
7 лет назад
Все отлично. Правок даже не потребовалось, кроме адреса. Макет красивый, современный! Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё быстро и чётко. Оперативное согласование и своевременная оплата. Рекомендую Александра, как отличного заказчика.
$15
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Работать с Антоном - одно удовольствие. Спасибо за сотрудничество.
$12
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу, мне Очень понравилось работать с Надеждой, она знает, что делает и делает это с душой! Буду работать и дальше, рекомендую Всем!
Ответный отзыв
Вежлив при общении.
Дизайн продукции
5 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
$5/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
$6/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
$6/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга