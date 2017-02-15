Сделать 5 простых баннеров мероприятия, без анимации

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Завершен15 заявок204 просмотра

Размеры баннеров:

100х100, 170х100, 234х60, 310х60, 468х60

Стиль примерно такой, как в прикрепленных файлах

8 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tsvetnaya
Надежда 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад
$15
2 дня
всё отлично!
Работать с Антоном - одно удовольствие. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Tsvetnaya
Надежда 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад

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