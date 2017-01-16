Создавай продающие баннеры, которые смотрят миллионы игроков

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок550 просмотров
#1$5
#2$4
#3$3

БАННЕР вертикальный 120х600 

элементы:

-логотип ксго

-значок “100% легально” (моно взять с сайта нашего - csdmplay com)

-картинка из csgo 

-значок подарка там где бесплатные бабки 

текст баннера:

CSGO на скины

5х5 и DeathMatch

Прокачивай

свой скил!

Монетизируй

адреналин!

100 coins FREE

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8 лет назад
2gamersbygamers
Станислав 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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