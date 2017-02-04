Нарисовать фирменные баннеры

У нас есть фирменные баннеры (в аттаче один из них 728х90).

Нам нужно:

1) Сохранить текущие тексты

2) Нарисовать новые баннеры в фирменных цветах, с хорошей анимацией - взрослые серьезные корпоративные баннеры

3) Придумать некий фирменный стиль баннеров. Например, вращающаяся монетка, превращающаяся в лого, что-то такое, что будет нашей фишкой в рекламе

4) gif, желательно укладываться в 200-500 кб

5) Сделать нужно 2-3 различных варианта анимации и стиля баннеров

6) Для начала работаем над версией 728х90 либо 300х250 (какая вам удобнее)

7) Затем нужно сделать одобренные варианты в 8-9 основных размерах (728х90, 300х250, 100х100, 120х600, 160х600 и тд). То есть суммарно будет 2-3 разных по стилю баннера, каждый из которых в 8-9 размерах.

На одном из слайдов можно добавить привлекательную кнопку [Sign up]

Укажите пожалуйста ваше портфолио, стоимость, сроки и контактные данные.

Я с Вами свяжусь. Спасибо!