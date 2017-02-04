Нарисовать фирменные баннеры

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  2. Баннеры
Завершен8 заявок245 просмотров

У нас есть фирменные баннеры (в аттаче один из них 728х90).

Нам нужно:

1) Сохранить текущие тексты

2) Нарисовать новые баннеры в фирменных цветах, с хорошей анимацией - взрослые серьезные корпоративные баннеры

3) Придумать некий фирменный стиль баннеров. Например, вращающаяся монетка, превращающаяся в лого, что-то такое, что будет нашей фишкой в рекламе

4) gif,  желательно укладываться в 200-500 кб

5) Сделать нужно 2-3 различных варианта анимации и стиля баннеров

6) Для начала работаем над версией 728х90 либо 300х250 (какая вам удобнее)

7) Затем нужно сделать одобренные варианты в 8-9 основных размерах (728х90, 300х250, 100х100, 120х600, 160х600 и тд). То есть суммарно будет 2-3 разных по стилю баннера, каждый из которых в 8-9 размерах.

На одном из слайдов можно добавить привлекательную кнопку [Sign up]

Укажите пожалуйста ваше портфолио, стоимость, сроки и контактные данные. 

Я с Вами свяжусь. Спасибо!

8 лет назад
targeleon
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$75
5 дней
Хороший результат, было приятно работать, все правки были учтены. Спасибо!
Поработали с Виталием на ура! Доволен всем. По больше бы, таких клиентов. Конечно же, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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