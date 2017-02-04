Размер баннера 2.5м. на 2.5м. позже более точно напишу, Надпись на баннере: "Георгию 1 годик". Цвета: Белый, серебряный, бирюза (основа) и промежутком золотой. На фото, то что нам нужно, но шрифт должен быть более изящен
Нарисовать фирменные баннеры
У нас есть фирменные баннеры (в аттаче один из них 728х90).
Нам нужно:
1) Сохранить текущие тексты
2) Нарисовать новые баннеры в фирменных цветах, с хорошей анимацией - взрослые серьезные корпоративные баннеры
3) Придумать некий фирменный стиль баннеров. Например, вращающаяся монетка, превращающаяся в лого, что-то такое, что будет нашей фишкой в рекламе
4) gif, желательно укладываться в 200-500 кб
5) Сделать нужно 2-3 различных варианта анимации и стиля баннеров
6) Для начала работаем над версией 728х90 либо 300х250 (какая вам удобнее)
7) Затем нужно сделать одобренные варианты в 8-9 основных размерах (728х90, 300х250, 100х100, 120х600, 160х600 и тд). То есть суммарно будет 2-3 разных по стилю баннера, каждый из которых в 8-9 размерах.
На одном из слайдов можно добавить привлекательную кнопку [Sign up]
Укажите пожалуйста ваше портфолио, стоимость, сроки и контактные данные.
Я с Вами свяжусь. Спасибо!
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