Баннер в карусель интернет-магазина (старт-ап)

Необходимо создать три баннера сразу (и +1 раз в два-три месяца) в карусель магазина в размерах 1160*553 и 865*554.

Оплата на карту СБ.

Визуализация, смысловая нагрузка баннера и гарантированная оплата от меня.

От вас качество исполнения не ниже среднего и сроки не более 7 дней.