Баннер в карусель интернет-магазина (старт-ап)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок244 просмотра

Необходимо создать три баннера сразу (и +1 раз в два-три месяца) в карусель магазина в размерах 1160*553 и 865*554. 

Оплата на карту СБ.

Визуализация, смысловая нагрузка баннера и гарантированная оплата от меня. 

От вас качество исполнения не ниже среднего и сроки не более 7 дней.

8 лет назад
liliya2404
Лилия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад
$25
2 дня
Артем, полностью справился с задачей. Всегда был на связи и оперативно вносил многочисленные дополнения-изменения!
Все отлично. Спасибо за заказ, готов сотрудничать и дальше)

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад

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