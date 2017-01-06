Нужно несколько баннеров и лого под соц сети. Смотрите ТЗ.
Баннер для сообщества ВК
Необходимо отрисовать баннер для сообщества (магазин). Желательно вручную.
Имеется собственный логотип и бренд, сделать необходимо под них.
Креатив и нестандартный подход приветствуется.
Группу/логотип и подробное ТЗ сообщу исполнителю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1wopOJOVS4UrFY8vO_9ieBL_M9vmwHG0yq8kDngUNinY/edit?usp=sharing Приведите примеры Ваших работ по данной тематике. Схемы работы: Вы предлагаете до 3-х разных вариантов. Если подходит один из них мы Вы дорабатываете его согласно пожеланиям.Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем, привет! Ищу дизайнера (иллюстратора), который закроет потребность в поиске новых решений. Основная задача, это иллюстрации на тему хоккея для сайта iceradar.ru и соц. группы vk.com/iceradar Текущая задача ...Баннеры6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо на данных баннерах поменять цены: На желтом баннере оставить одну цену 31 300 р. На голубом баннере оставить одну цену 16 200 р.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $35
Нужно сделать современный векторный баннер (отрисовка с фото) с красивой анимацией. ТЗ есть!Баннеры7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно сделать два ярких, динамичных кликабельных баннера (тематика ювелирная). Визуал и сюжет найти и придумать самостоятельно (дизайнер нужен с фантазией, в т.ч. для размещения дальнейших задач). Детали по каждому баннеру дам выбранному исполнителю.Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать баннер для группы VK на спортивную тематику Суть конкурса "Подарок за репост" На баннере нужно разместить призы конкурса Баннер должно привлекать внимание целевой аудитории (подбор правильных цветов ...Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен баннер для инвестиционного проекта. Анимационный 468х60. +30% за три часа и партнерская программа 10 процентов. АвтовыплатыБаннеры14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать банер для сайта, который посвящен сообществукоучей http://dv-coach.ru,по аналогии с банером для сайта http://romandosov.ru. В банере http://romandosov.ru выражено больше прокоучинг и тренерство. На этом сайте http://dv-coach.ru надо выразить про коучинг и про сообщество. ...Баннеры8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
1) принимайте оплату многополярным бартером (BarterCoin) 2) продавайте/покупайте вещи за BartrerCoin (BarterVito) 3) обзванивайте Вашу базу роботом (MieloPhone) лучше рисовать так чтобы был разный стиль, типо все не связано ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад