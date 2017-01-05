Нужен дизайнер иллюстраций для соц. сетей и веб-сайта - тема "Хоккей"

Всем, привет!

Ищу дизайнера (иллюстратора), который закроет потребность в поиске новых решений.

Основная задача, это иллюстрации на тему хоккея для сайта iceradar.ru и соц. группы vk.com/iceradar

Текущая задача - иллюстрация (баннер) раскрывающая тему проекта iceradar.

О том, что есть iceradar, можно прочитать либо в группе vk, либо iceradar.ru/about

Нужен фрилансер - не организация!

П.С. Очень прошу фрилансеров не спамить своей многозадачностью и портфолио не по теме. Визитки и фирменный стиль нам не нужны.