Всем, привет! Ищу дизайнера (иллюстратора), который закроет потребность в поиске новых решений. Основная задача, это иллюстрации на тему хоккея для сайта iceradar.ru и соц. группы vk.com/iceradar Текущая задача ...
Баннеры6 заявок
Закрыт
8 лет назад
Всем, привет! Ищу дизайнера (иллюстратора), который закроет потребность в поиске новых решений. Основная задача, это иллюстрации на тему хоккея для сайта iceradar.ru и соц. группы vk.com/iceradar Текущая задача ...
Привет! Нам в команду нужен дизайнер, знающий Material Design и способный на его базе создавать красивые и уникальные решения. Наш проект, это веб портал, направленный на развитие и популяризацию хоккея - ...
Добрый день! Необходимо разработать интернет-магазин на 1С-Битрикс или Magento. Очень большое внимание при разработке необходимо уделить дизайну и юзабилити.