Нужно нарисовать 3 простейших баннера

1) принимайте оплату многополярным бартером (BarterCoin)

2) продавайте/покупайте вещи за BartrerCoin (BarterVito)

3) обзванивайте Вашу базу роботом (MieloPhone)

лучше рисовать так чтобы был разный стиль, типо все не связано

линки скину в личку если надо