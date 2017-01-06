Нужно нарисовать серию баннеров: 12 размеров одной тематики. Оплата только PayPal.
Нужно нарисовать 3 простейших баннера
1) принимайте оплату многополярным бартером (BarterCoin)
2) продавайте/покупайте вещи за BartrerCoin (BarterVito)
3) обзванивайте Вашу базу роботом (MieloPhone)
лучше рисовать так чтобы был разный стиль, типо все не связано
линки скину в личку если надо
Выбранный исполнитель
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