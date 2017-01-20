Задача не очень сложная. ТЗ вышлю по запросу. Прошу обозначить свою готовность к выполнению работы, и указать ориентиры по стоимости и срокам
Отредактировать изображение шапки сайта
Нужно отредактировать изображение шапки сайта
и сделать на её основе 2 баннера определённого размера
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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