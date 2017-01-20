Отредактировать изображение шапки сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок224 просмотра

Нужно отредактировать изображение шапки сайта

и сделать на её основе 2 баннера определённого размера

8 лет назад
serserniks
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
8 лет назад
$15
1 день
Всё отлично, спасибо!
Отличный клиент, постановка и коммуникация на очень высоком уровне! Спасибо за проект, рад буду еще посотрудничать!

Заявки фрилансеров

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать текстовый баннер

    Задача не очень сложная. ТЗ вышлю по запросу. Прошу обозначить свою готовность к выполнению работы, и указать ориентиры по стоимости и срокам

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рекламный баннер для размещения на сайтах

    $8

    Необходимо создать баннер для размещения на сайтах. Вертикальный. Размеры обсудим при реализации. На баннере должны быть телефоны, сайт, название компании и логотип, а так же небольшая текстовка, и вставлена фотка автомобиля ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн банеров на сайт (10шт, только Украина)

    $70

    Необходимо сделать 10 баннеров на сайт по примеру 2-х уже созданных (в прикрепленных файлах). Срок - до вечера 31.12.16. Первый баннер обязательно сегодня. После утверждения - остальные. Если будете успевать и захотите ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер html5

    $7

    На баннере слева всегда логотип (цвет не принципиален, хоть новогодняя тематика) и номер телефона - 8 800 200 80 50 Ссылка должна вести сюда - www.kanikulidedamoroza.ru Слайд 1 - НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ДЕДА МОРОЗА ...

    HTML
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн письма / баннер для email рассылки

    Нужно разработать дизайн письма / баннер для email рассылки. Тема: новогоднее поздравление клиентам. Текст письма http://prntscr.com/dnys63 Нужно сделать в течении ближайших часов. Укажите стоимость, если есть подобные работы. Работаем без предоплаты.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание баннера

    Необходимо создать баннер для магазина. Тема: детские игрушки и канцтовары.

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать 2 GIF-баннера нестандартных размеров

    $100

    Под специфическую рекламу необходимо оперативно и качественно отрисовать 2 разных баннера. Один из них - в вариантах на 12-ти разных языках, тексты будут предоставлены. Только профессионалам своего дела.

    Баннеры84 заявки
    Закрыт
    8 лет назад