Нарисовать 33 баннера для ювелирного магазина

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Закрыт23 заявки277 просмотров

Баннеры общей тематики а также категорийные, необходимо высокое качество.  

Размеры: 

120 x 600  

160 x 600  

200 x 200  

200 x 300  

240 x 400  

300 x 250  

336 x 280  

468 x 60  

500 x 500  

600 x 90  

728 x 90  

Магазин www.stolowoe-serebro.ru 

8 лет назад
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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