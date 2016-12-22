Нужно разработать дизайн письма / баннер для email рассылки. Тема: новогоднее поздравление клиентам. Текст письма http://prntscr.com/dnys63 Нужно сделать в течении ближайших часов. Укажите стоимость, если есть подобные работы. Работаем без предоплаты.
Баннер html5
На баннере слева всегда логотип (цвет не принципиален, хоть новогодняя тематика) и номер телефона - 8 800 200 80 50
Ссылка должна вести сюда - www.kanikulidedamoroza.ru
Слайд 1 - НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ДЕДА МОРОЗА
Слайд 2 - С 2 ПО 7 ЯНВАРЯ В ДОБРОГРАДЕ
Слайд 3 - КАТОК, ЛЫЖИ И ГОРКА
Слайд 4 - КАТАНИЕ НА ХСКИ И ЛОШОДЯХ
Слайд 5 - НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
Баннер необходим продающий, цепляющий взгляд - эмоции - семья, дети, хаски, новый год!
Баннер html5 разных размеров:
1. Html5 1000х90
2. Html5 1210х200
3. Html5 1195х120
логотип вышлю исполнителю
Заявки фрилансеров
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