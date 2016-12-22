Баннер html5

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки185 просмотров

На баннере слева всегда логотип (цвет не принципиален, хоть новогодняя тематика) и номер телефона - 8 800 200 80 50

Ссылка должна вести сюда - www.kanikulidedamoroza.ru

Слайд 1 - НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ДЕДА МОРОЗА

Слайд 2 - С 2 ПО 7 ЯНВАРЯ В ДОБРОГРАДЕ

Слайд 3 - КАТОК, ЛЫЖИ И ГОРКА

Слайд 4 - КАТАНИЕ НА ХСКИ И ЛОШОДЯХ

Слайд 5 - НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Баннер необходим продающий, цепляющий взгляд - эмоции - семья, дети, хаски, новый год!

Баннер html5 разных размеров:

1. Html5 1000х90 

2. Html5 1210х200

3. Html5 1195х120

логотип вышлю исполнителю

HTML
8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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