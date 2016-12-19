Подготовить 6 баннеров для главной страницы http://moner.ru: 1. Доставка по Москве и Спб от 3000 руб. бесплатна 2. 5% карта на всё, после первой покупки (карта на фоне баннера) 3. ...
Изготовление анимированного баннера
Нужны анимированные баннеры для сайта zet-avto.ru размер 336*280, 300*600, 728*90
Заявки фрилансеров
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