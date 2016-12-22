Баннер GIF 2 штуки

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Завершен7 заявок122 просмотра

Необходимо сделать рекламные баннера

728x90px и 240х400px

формат .GIF

Тематика "сервис email рассылок"

8 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$20
2 дня
Качественная работа, сделанная по ТЗ. Сделано в сроки. Результат отличный. Доволен.
Подробная информация, всегда на связи. Сотрудничеством доволен, спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад

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