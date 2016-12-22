1. Есть баннер (во вложении), нужно сделать ресайзы для него. Анимация должна быть сохранена. Если стрелки мигают два раза - мигать должны два и т.д. Баннеры будут для гугл эдвордс, вес не должен превышать 150 кб. ...
Баннер GIF 2 штуки
Завершен7 заявок122 просмотра
Необходимо сделать рекламные баннера
728x90px и 240х400px
формат .GIF
Тематика "сервис email рассылок"
8 лет назад
Евгений sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
8 лет назад
$20
2 дня
Качественная работа, сделанная по ТЗ. Сделано в сроки. Результат отличный. Доволен.
Подробная информация, всегда на связи. Сотрудничеством доволен, спасибо за проект.
Заявки фрилансеров
8 лет назад
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