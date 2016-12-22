Необходимо нарисовать баннер для слайдера с акцией.

В приложениях дизайн сайта - для понимания общей концепции, оригинал баннера и крупный план - как выглядит на сайте. Вот вместо этого стандартного баннера должен быть баннер с акцией.

Баннер будет вести на страницу с акцией. Суть акции - скидка 25% на 1 месяц продвижения при одновременном заказе и оплате создания и продвижения сайта. На баннере должна быть такая мысль (сумбурно) - скидка 25% на продвижение сайта при заказе создания сайта (что только на первый месяц - на баннере указывать не надо, это потом на странице будет описано, так больше внимания к акции можно будет привлечь).