Нарисовать баннер для слайдера

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок211 просмотров

Необходимо нарисовать баннер для слайдера с акцией.

В приложениях дизайн сайта - для понимания общей концепции, оригинал баннера и крупный план - как выглядит на сайте. Вот вместо этого стандартного баннера должен быть баннер с акцией.

Баннер будет вести на страницу с акцией. Суть акции - скидка 25% на 1 месяц продвижения при одновременном заказе и оплате создания и продвижения сайта. На баннере должна быть такая мысль (сумбурно) - скидка 25% на продвижение сайта при заказе создания сайта (что только на первый месяц - на баннере указывать не надо, это потом на странице будет описано, так больше внимания к акции можно будет привлечь).

8 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад
$5
1 день
Быстро и недорого нарисовали баннер для акции на сайте
Спасибо за заказ! Буду рад сотрудничать снова)

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен анимированный баннер 468х60

    $15

    Баннер необходим для сайта casinosoft.biz необходимо указать информацию: - продажа скриптов -продажа готовых сайтов -аренда казино -продажа через гараната изображения взять с сайта что то по ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер в слайдер для сайта

    Размер слайда 1070 на 310px. Что-то похожее на то что во вложении на 1-ой странице. Нужен перевозной компрессор Kaeser на красивом фоне. Результат в формате jpg и psd.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 50 баннеров (креативов) для таргетированной рекламы Инстаграм

    Здравствуйте) Ищем специалиста на отрисовку 50 баннеров (креативов)  для таргетированной рекламы Инстаграм.  Размер 1024 на 1024. Картинка нужна интересная, контрастная.  Текст на картинке по минимуму (максимум 2-3 слова) ЦА ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изготовление баннеров

    INFINETUSA.COM. Нужно срочно заняться изготовлением баннеров и раскруткой сайта. Умение вэб дизайнера- плюс. ТЗ Необходимопродумать план по раскрутке наших сервисов в СНГ для состоятельных клиентов. Мы предлагаем уникальные международные финансовые ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Графика ко дню Св. Николая

    Привет. Нужен банер статический для сайта и соцсетей.  Текст для банера Інформаційний портал ВИШНЕВЕ.УКР проводить акцію «Напиши листа Миколаю!». З 15 грудня по 18 грудня додавайте фото листа від своїх діток ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка 3х баннеров (ститических)

    Требуется разработать 3 баннера для рекламмы внутренних разделов. Дизайн-макет прикреплён. Формат готовой работы: JPG, PSD 1. Большой баннер: Размер: 850*370 Тематика (текст):     Модная ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер для КМС Google AdWords

    Нообходимо нарисовать серию банеров для Google AdWords (во всех необходимых размерах с учетом всех ограничений контекстно-медийной сети Google). Кроме статических банеров необходима серию банеров с анимацией для Google AdWords во всех необходимых размерах с учетом всех ...

    Google Ads
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн рекламного баннера на сайт

    $5

    Запускаем новогоднюю рекламную акцию. Нужно оформить красиво предложение. Нужно в праздничном новогоднем стиле. http://www.ramaster.ru - тут всплывает через 10-20 секунд баннер. Размеры те же. Так же нужно указать ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад