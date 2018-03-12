Требуется разработать 3 баннера для рекламмы внутренних разделов. Дизайн-макет прикреплён. Формат готовой работы: JPG, PSD 1. Большой баннер: Размер: 850*370 Тематика (текст): Модная ...
Графика ко дню Св. Николая
Привет. Нужен банер статический для сайта и соцсетей.
Текст для банера
Інформаційний портал ВИШНЕВЕ.УКР проводить акцію «Напиши листа Миколаю!».
З 15 грудня по 18 грудня додавайте фото листа від своїх діток Св. Миколаю в коментарах. Автори найцікавіших та найщиріших листів, які наберуть найбільшу кількість лайків, отримають цінні призи.
Зустріч з помічником Св. Миколая у м. Вишневе відбудеться 19 грудня о 19:00 біля головної ялинки Вишневого.
Графика: что то что будет привлекать внимание взрослых для участия в акции.
Выбранный исполнитель
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