Графика ко дню Св. Николая

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Завершен7 заявок185 просмотров

Привет. Нужен банер статический для сайта и соцсетей. 

Текст для банера

Інформаційний портал ВИШНЕВЕ.УКР проводить акцію «Напиши листа Миколаю!».

З 15 грудня по 18 грудня додавайте фото листа від своїх діток Св. Миколаю в коментарах. Автори найцікавіших та найщиріших листів, які наберуть найбільшу кількість лайків, отримають цінні призи.

Зустріч з помічником Св. Миколая у м. Вишневе відбудеться 19 грудня о 19:00 біля головної ялинки Вишневого.

Графика: что то что будет привлекать внимание взрослых для участия в акции.

8 лет назад
afinskiy
Иван 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Achrem
Галина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
все ок
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Achrem
Галина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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