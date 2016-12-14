Сделать баннер для сайта с интим товарами

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Завершен11 заявок207 просмотров

сделать баннер с изображением и текстом, вышлю все с тз, мудрить не надо, сделать простой баннер

цена вопроса 200 рублей

8 лет назад
EgorIllarionov
Егор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$2
1 день
отличный исполнитель, быстро все выполнил, всегда был на связи, сделал все согласно тз рекомендую
Егор предоставил четкое ТЗ, а также произвел оплату как договаривались. Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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