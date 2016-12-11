Создание динамичных баннеров

Изображение в разрешении 1590×400, слова авторынок или автобазар, нравится логотип автобазара - 2 цвета, зеленый и красный, может предложите что то подобное, или на полупрозарчных логотипах компаний, слова автобазар или авторынок, и подтекст - типа ...