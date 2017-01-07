Баннеры для КМС и РСЯ

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Завершен2 заявки444 просмотра

Необходимо нарисовать полный комплект статических баннеров для Google КМС и Яндекс РСЯ.

Баннеры должны соответствовать требованиям рекламных площадок.

ТЗ по ссылке https://drive.google.com/open?id=13ozzNqbLay-0YsyNf9QiebWBb9Qchnr49Ch1mw6IfRE

Срок - после утверждения всех деталей 2 рабочих дня.

8 лет назад
dnepryanin
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$25
2 дня
Баннера хорошие.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад

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