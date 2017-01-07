Необходим subj. Размер 423х211 рх. ТЗ в ЛС.
Баннеры для КМС и РСЯ
Необходимо нарисовать полный комплект статических баннеров для Google КМС и Яндекс РСЯ.
Баннеры должны соответствовать требованиям рекламных площадок.
ТЗ по ссылке https://drive.google.com/open?id=13ozzNqbLay-0YsyNf9QiebWBb9Qchnr49Ch1mw6IfRE
Срок - после утверждения всех деталей 2 рабочих дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
сделать баннер с изображением и текстом, вышлю все с тз, мудрить не надо, сделать простой баннер цена вопроса 200 рублейЗавершен8 лет назад
Нужно внести правки в баннер-расхлопа куб ( HTML5). Правки такие (В css файле подгружается еще две картинки по относительным путям, но этих картинок нет в архиве, их нужно залить в файлы кампании и указать в ...Завершен8 лет назад
потрібно створити банери для компанії, яка займається візовими послугами.Баннеры20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Создать баннер в 3-х размерах, для рекламы нового сингла в itunesЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать макет баннера, который создаст иллюзию присутствия в зале витражных окон с зимним пейзажем за окном и части комнаты в стиле лофт (книжные полки, камин и т.д.) Подробную схему с размерами ...Завершен8 лет назад
Нужно составить сценарии для динамических баннеров по темам: - Пластический хирург - Пластика век - Абдоминопластика - Круропластика - Отопластика Сценарии отдадим дизайнеру на прорисовку, потом ...Баннеры3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $7
Изображение в разрешении 1590×400, слова авторынок или автобазар, нравится логотип автобазара - 2 цвета, зеленый и красный, может предложите что то подобное, или на полупрозарчных логотипах компаний, слова автобазар или авторынок, и подтекст - типа ...Баннеры19 заявокЗакрыт8 лет назад