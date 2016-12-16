Разработка 3х баннеров (ститических)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок221 просмотр

Требуется разработать 3 баннера для рекламмы внутренних разделов.

Дизайн-макет прикреплён.

Формат готовой работы: JPG, PSD

1. Большой баннер:

Размер: 850*370

Тематика (текст):

    Модная женская одежда

    Распродажа ! Скидки до 90%

2. Блок баннеров на главной:

Баннер слева:

размер: 480*180

тематика (текст):

    Красота и здоровье

    Экономия до 80%

Баннер справа:

размер: 335*180

тематика (текст):

    Компьютеры и комплектующие

    Супер скидки до 60% !

8 лет назад
Sect0R
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель ! Сделал всё как мы хотели, довёл до стадии "вот так !" :)
Все четко, работать с Русланом понравилось. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад

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