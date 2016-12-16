Нообходимо нарисовать серию банеров для Google AdWords (во всех необходимых размерах с учетом всех ограничений контекстно-медийной сети Google). Кроме статических банеров необходима серию банеров с анимацией для Google AdWords во всех необходимых размерах с учетом всех ...
Разработка 3х баннеров (ститических)
Требуется разработать 3 баннера для рекламмы внутренних разделов.
Дизайн-макет прикреплён.
Формат готовой работы: JPG, PSD
1. Большой баннер:
Размер: 850*370
Тематика (текст):
Модная женская одежда
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2. Блок баннеров на главной:
Баннер слева:
размер: 480*180
тематика (текст):
Красота и здоровье
Экономия до 80%
Баннер справа:
размер: 335*180
тематика (текст):
Компьютеры и комплектующие
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Выбранный исполнитель
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