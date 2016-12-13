Дизайн рекламного баннера на сайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки154 просмотра

Запускаем новогоднюю рекламную акцию.

Нужно оформить красиво предложение.

Нужно в праздничном новогоднем стиле.

http://www.ramaster.ru - тут всплывает через 10-20 секунд баннер. Размеры те же.

Так же нужно указать цвета для оформления блока справа - кнопок, счетчика и т.д.

Нужно быстро, но при этом качественно.

Прикрепляйте примеры подобных работ.

Вопросы в скайп или в личку.

8 лет назад
A911
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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