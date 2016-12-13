Необходим subj. Размер 423х211 рх. ТЗ в ЛС.
Дизайн рекламного баннера на сайт
Запускаем новогоднюю рекламную акцию.
Нужно оформить красиво предложение.
Нужно в праздничном новогоднем стиле.
http://www.ramaster.ru - тут всплывает через 10-20 секунд баннер. Размеры те же.
Так же нужно указать цвета для оформления блока справа - кнопок, счетчика и т.д.
Нужно быстро, но при этом качественно.
Прикрепляйте примеры подобных работ.
Вопросы в скайп или в личку.
Заявки фрилансеров
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