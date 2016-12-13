Баннер для КМС Google AdWords

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Закрыт12 заявок435 просмотров

Нообходимо нарисовать серию банеров для Google AdWords (во всех необходимых размерах с учетом всех ограничений контекстно-медийной сети Google).

Кроме статических банеров необходима серию банеров с анимацией для Google AdWords во всех необходимых размерах с учетом всех ограничений контекстно-медийной сети Google).

Интересует:

1) Срок

2) Цена

3) Опыт подобных проектов (потрфолио)

Google Ads
8 лет назад
o_shcherb
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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