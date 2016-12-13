Необходим subj. Размер 423х211 рх. ТЗ в ЛС.
Баннер для КМС Google AdWords
Нообходимо нарисовать серию банеров для Google AdWords (во всех необходимых размерах с учетом всех ограничений контекстно-медийной сети Google).
Кроме статических банеров необходима серию банеров с анимацией для Google AdWords во всех необходимых размерах с учетом всех ограничений контекстно-медийной сети Google).
Интересует:
1) Срок
2) Цена
3) Опыт подобных проектов (потрфолио)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Запускаем новогоднюю рекламную акцию. Нужно оформить красиво предложение. Нужно в праздничном новогоднем стиле. http://www.ramaster.ru - тут всплывает через 10-20 секунд баннер. Размеры те же. Так же нужно указать ...Баннеры3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать полный комплект статических баннеров для Google КМС и Яндекс РСЯ. Баннеры должны соответствовать требованиям рекламных площадок. ТЗ по ссылке https://drive.google.com/open?id=13ozzNqbLay-0YsyNf9QiebWBb9Qchnr49Ch1mw6IfRE Срок - после утверждения всех деталей 2 рабочих дня.Завершен8 лет назад
сделать баннер с изображением и текстом, вышлю все с тз, мудрить не надо, сделать простой баннер цена вопроса 200 рублейЗавершен8 лет назад
Нужно внести правки в баннер-расхлопа куб ( HTML5). Правки такие (В css файле подгружается еще две картинки по относительным путям, но этих картинок нет в архиве, их нужно залить в файлы кампании и указать в ...Завершен8 лет назад
потрібно створити банери для компанії, яка займається візовими послугами.Баннеры20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Создать баннер в 3-х размерах, для рекламы нового сингла в itunesЗавершен8 лет назад