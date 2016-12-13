Баннер

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Завершен1 заявка111 просмотров

Алексей, добрый день.

Понадобился срочно еще один баннер.

Располагаться будет вот здесь: http://tiscom.ru/ на всех страницах кроме целевой.

Вести (целевая страница) будет вот сюда: http://tiscom.ru/intel_xeon_v4

Содержание баннера можно взять с целевой страницы (в принципе, рекламируем процессоры xeon E5 серии v4).

Размеры - может быть 728*90 или предложите сами.

Количество - 1 штука.

Внешний вид - на ваше усмотрение (картинку процессора одну от другой все равно никто не отличит).

Вопросы, если есть, лучше в письмах обсудить...

8 лет назад
alex_svsv
Алексей 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад
$10
3 дня
Как всегда качественно и оперативно
Спасибо за интересное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад

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