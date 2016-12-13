Необходим subj. Размер 423х211 рх. ТЗ в ЛС.
Баннер
Алексей, добрый день.
Понадобился срочно еще один баннер.
Располагаться будет вот здесь: http://tiscom.ru/ на всех страницах кроме целевой.
Вести (целевая страница) будет вот сюда: http://tiscom.ru/intel_xeon_v4
Содержание баннера можно взять с целевой страницы (в принципе, рекламируем процессоры xeon E5 серии v4).
Размеры - может быть 728*90 или предложите сами.
Количество - 1 штука.
Внешний вид - на ваше усмотрение (картинку процессора одну от другой все равно никто не отличит).
Вопросы, если есть, лучше в письмах обсудить...
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