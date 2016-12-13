Алексей, добрый день.

Понадобился срочно еще один баннер.

Располагаться будет вот здесь: http://tiscom.ru/ на всех страницах кроме целевой.

Вести (целевая страница) будет вот сюда: http://tiscom.ru/intel_xeon_v4

Содержание баннера можно взять с целевой страницы (в принципе, рекламируем процессоры xeon E5 серии v4).

Размеры - может быть 728*90 или предложите сами.

Количество - 1 штука.

Внешний вид - на ваше усмотрение (картинку процессора одну от другой все равно никто не отличит).

Вопросы, если есть, лучше в письмах обсудить...